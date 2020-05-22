В ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

“Сегодня ночью в лесах Житомирской области разыгралась кровавая трагедия. На берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбу. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда”, – рассказал Геращенко.

По его словам, около 1 часа ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки “ИЖ”.

“Сначала он убил двоих, которые находились рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семь человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружье из которого было осуществлено массовое убийство изъято. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет”, – отметил Геращенко.

Полиция уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.