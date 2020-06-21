В Житомирской области мужчина ножом ранил девять человек, один из них скончался в больнице.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

“По данным следствия, инцидент произошел 21 июня 2020 в г. Иршанск в ночное время, в местном кафе. По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле”, – говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали.

Проводятся следственные (розыскные) действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры для установления местонахождения лица, готовится сообщение о подозрении.

По факту умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия открыты уголовные производства (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 УК Украины). В Житомирской области объявлен план “Перехват”.

30 апреля рано утром полицейские Харькова на улице задержали обнаженную женщину с ножом в одной руке и пакетом с отрезанной головой в другой. Позднее стало известно, что в пакете была голова 13-летняя дочери задержанной. По данным следствия, женщина ударила ребенка ножом около 20 раз.