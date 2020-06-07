Об этом сообщает “Громадське” со ссылкой на заместителя главы фракции “Слуги народа” Евгению Кравчук.
“Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов”, – сказала Кравчук, подчеркнув, что Заславский не знает нападавшего.
Нардеп уже написал заявление в полицию.
“Похоже на бытовой конфликт”, – добавила Кравчук.
Местное издание “Житомир.info” сообщило, что в результате драки на заправке один из ее участников потерял сознание и упал на землю. У нардепа Заславского ссадины и царапины лица.
В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.
- Ранее сообщалось, что в Тернополе трое сотрудников полиции избили местного жителя, который вызвал правоохранителей из-за драки возле ресторана.