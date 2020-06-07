В селе Заричаны в Житомирской области избили народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского.

Об этом сообщает “Громадське” со ссылкой на заместителя главы фракции “Слуги народа” Евгению Кравчук.

“Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов”, – сказала Кравчук, подчеркнув, что Заславский не знает нападавшего.

Нардеп уже написал заявление в полицию.

“Похоже на бытовой конфликт”, – добавила Кравчук.

Местное издание “Житомир.info” сообщило, что в результате драки на заправке один из ее участников потерял сознание и упал на землю. У нардепа Заславского ссадины и царапины лица.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства инцидента.