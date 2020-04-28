Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают борьбу с лесными пожарами на Житомирщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“Ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируемая. 28 апреля в Овручском районе силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства. К тушению привлечено 221 человек и 43 единицы техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 10 единиц техники”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что за последние дни ликвидирован очаг пожара в Овручском районе, а также пожар около села Нагоряны.

Также сообщается о четырех локализованных очагах пожара в Олевском районе.

Напомним, с середины апреля в Житомирской области бушуют масштабные пожары – горят леса и села.

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что жителям сел в Житомирской области, которые лишились жилья из-за масштабных пожаров, компенсируют убытки.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики выделить 25 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.