Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

В области показатель инцидентности составляет 13,42 на 100 тыс. населения, тогда как допустимая норма – 12 человек на 100 тыс. населения.

“Все члены комиссии единогласно поддерживают мнение о том, что, несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбу носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом”, – отметил Бунечко.

В связи с ситуацией местная власть приняла решение об:

усилении контроля за соблюдением населением карантина в помещениях и общественном транспорте (использование средств индивидуальной защиты, соблюдение соцдистанции, использование дезинфицирующих средств);

запрете работы детских лагерей;

запрете проведения массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек;

запрете работы заведений общественного питания кроме летних площадок;

проведении религиозных мероприятий, богослужений при соблюдении карантинных норм.

В области также планируют провести проверку работы рынков и магазинов относительно соблюдения карантинных мер. Если обнаружат нарушения, деятельность этих объектов будет приостановлена.