Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
В области показатель инцидентности составляет 13,42 на 100 тыс. населения, тогда как допустимая норма – 12 человек на 100 тыс. населения.
“Все члены комиссии единогласно поддерживают мнение о том, что, несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбу носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом”, – отметил Бунечко.
В связи с ситуацией местная власть приняла решение об:
- усилении контроля за соблюдением населением карантина в помещениях и общественном транспорте (использование средств индивидуальной защиты, соблюдение соцдистанции, использование дезинфицирующих средств);
- запрете работы детских лагерей;
- запрете проведения массовых мероприятий с количеством участников более 10 человек;
- запрете работы заведений общественного питания кроме летних площадок;
- проведении религиозных мероприятий, богослужений при соблюдении карантинных норм.
В области также планируют провести проверку работы рынков и магазинов относительно соблюдения карантинных мер. Если обнаружат нарушения, деятельность этих объектов будет приостановлена.
- Ранее сообщалось, что главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко не пустили в Житомирский областной лабораторный центр.