За прошедшие сутки, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое военнослужащих получили боевые ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” было зафиксировано 6 обстрелов, а именно: дважды рядом с Песками, вблизи Павлополя, неподалеку Марьинки, в районе населенного пункта Красногоровка, рядом с Водяным.

Девять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно: трижды рядом с Крымским, в районе населенного пункта Зайцево, вблизи Счастья, неподалеку Новотошковского, рядом с Южным, вблизи населенного пункта Хутор Вольный, неподалеку Новолуганского.

“Противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины”, – сообщили в ООС.

Также в пресс-центре сообщили, что вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые поражения.

С началом этого периода, 19 марта, российские оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции.