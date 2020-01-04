Об этом сообщили в штабе ООС.

“Тринадцать заправочных станций, действующих в районе проведения операции Объединенных сил без разрешительных документов, прекратили свою деятельность в течение прошлой недели. Срочные меры по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами проводятся в соответствии с поручением Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и командование Объединенных сил, совместными усилиями Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, правоохранительных и соответствующих контролирующих органов”, — говорится в сообщении.

По информации штаба, в рамках мероприятий было проверено 55 объектов торговли горюче-смазочными материалами. Нарушения обнаружили на 13 из них. По всем фактам составили протоколы об административных правонарушениях, а из незаконного оборота изъяли более 62 тысяч литров бензина, почти 30 тысяч литров дизельного топлива и 38 тысяч литров сжиженного газа. Общая стоимость изъятого — порядка 3 млн гривен.