По состоянию на утро 3 мая спасатели продолжают тушить отдельные очаги пожара в зоне отчуждения и в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в Киевской области спасатели помогают в тушении отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне.

В Житомирской области подразделения ГСЧС помогают работникам лесных хозяйств тушить отдельные очаги тления лесной подстилки, пней и древесины.

Тушение очагов в Житомирской области/ГСЧС Украины

Тушение очагов в зоне отчуждения/ГСЧС Украины

Всего к тушению пожаров в Житомирской и Киевской области привлечено 500 человек и 118 единиц техники.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Напомним, что 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Ликвидация пожаров продолжалась около 2 недель. 13 апреля в районе пожара пошел долгожданный дождь. 14 апреля сообщалось, что в Зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами. К обеду того же дня было обнаружено два новых очага возгорания.