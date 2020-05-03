Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, в Киевской области спасатели помогают в тушении отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне.
В Житомирской области подразделения ГСЧС помогают работникам лесных хозяйств тушить отдельные очаги тления лесной подстилки, пней и древесины.
Тушение очагов в Житомирской области/ГСЧС Украины
Тушение очагов в зоне отчуждения/ГСЧС Украины
Всего к тушению пожаров в Житомирской и Киевской области привлечено 500 человек и 118 единиц техники.
Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.
Напомним, что 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в Зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Ликвидация пожаров продолжалась около 2 недель. 13 апреля в районе пожара пошел долгожданный дождь. 14 апреля сообщалось, что в Зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами. К обеду того же дня было обнаружено два новых очага возгорания.
- 28 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние два очага пожара.
- В результате лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% территории биосферного заповедника.