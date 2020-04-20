Люди с хроническими заболеваниями чаще умирают от коронавируса.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирины Микичак в эфире ТСН.Тиждень.

“Около 25% (инфицированных коронавирусом в Украине — ред.) имели также сахарный диабет. Около 22% имели хронические заболевания легких. Всего где-то около 27-29% пациентов, которых, к сожалению, мы потеряли, имели объединенные хронические заболевания. То есть, мы четко отслеживаем, что люди, которые имеют тяжелые хронические заболевания, находятся в значительно большей зоне риска “, – сказала Микичак.

Микичак сообщила, что всего около 70% умерших от коронавируса страдали от других хронических заболеваний, в частности, от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

“На самом деле, вирус очень меняется, он очень вирулентный. Статистика сегодня в Украине такова, что у нас болеют не только пожилые люди, как это было в начале, в частности в Италии”, – подытожила она Микичак.

Отметим, что 80% всех инфицированных коронавирусом в Украине – это люди, старше 50 лет.