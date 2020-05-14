Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

“Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства.

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