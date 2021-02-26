Об этом сообщили в штабе ООС.
25 февраля в 66-ой военный госпиталь поступила первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 7200 доз. В тот же день врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.
Сегодня бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности.
“Вакцина AstraZeneca – это векторная вакцина совместного производства Великобритании и Швеции, прошла все три этапа клинических исследований и одобрена Всемирной организацией здравоохранения к экстренному использованию. Согласно статистическим данным ее эффективность составляет около 70 %”, – отметил начальник госпитального отделения старший лейтенант Артур Матвеев.
Вакцинация – полностью добровольная. Сначала, все пациенты проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется, есть ли противопоказания к вакцинации. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины.
Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
- Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.