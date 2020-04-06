В зоопарке США тигр заразился COVID-19

В зоопарке Бронкс, в США малайский тигр инфицирован COVID-19, симптомы обнаружили и у другие животных.

Об этом сообщили в зоопарке Бронкс.

“В настоящее время приняты соответствующие профилактические меры для всего персонала, который ухаживает за ними, и других животных, чтобы предотвратить дальнейшее заражение любых других наших зоопарков”, – сказано в материале.

Всего на сегодня коронавирус подозревают у четырех взрослых тигров зоопарка. У животных наблюдается снижение аппетита. Как будет развиваться болезнь у животных – пока не известно.

Животные были заражены человеком, который за ними ухаживал и, не имея симптомов, был переносчиком коронавируса.

Коронавирус диагностировали у малайской тигрицы Нади в зоопарке Бронкса. Положительный тест на COVID-19 у тигрицы Нади был подтвержден Национальной ветеринарной службой Министерства сельского хозяйства США, базирующейся в Эймсе (штат Айова).

“Мы осторожно проверили тигрицы и гарантируем, что мы узнаем об этом случае COVID-19, используем для понимания нового коронавируса в мире”, – сообщили в ветеринарной службе.