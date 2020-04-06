В зоопарке США тигр заразился COVID-19

Об этом сообщили в зоопарке Бронкс.
“В настоящее время приняты соответствующие профилактические меры для всего персонала, который ухаживает за ними, и других животных, чтобы предотвратить дальнейшее заражение любых других наших зоопарков”, – сказано в материале.
Всего на сегодня коронавирус подозревают у четырех взрослых тигров зоопарка. У животных наблюдается снижение аппетита. Как будет развиваться болезнь у животных – пока не известно.
Животные были заражены человеком, который за ними ухаживал и, не имея симптомов, был переносчиком коронавируса.
Коронавирус диагностировали у малайской тигрицы Нади в зоопарке Бронкса. Положительный тест на COVID-19 у тигрицы Нади был подтвержден Национальной ветеринарной службой Министерства сельского хозяйства США, базирующейся в Эймсе (штат Айова).
“Мы осторожно проверили тигрицы и гарантируем, что мы узнаем об этом случае COVID-19, используем для понимания нового коронавируса в мире”, – сообщили в ветеринарной службе.
- Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что если Украина не будет принимать более жесткие карантинные меры, то пик заболевания в Украине может начаться 14-15 апреля.