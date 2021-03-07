Объединение "Украинские ЛГБТ военные за равные права" приглашает желающих ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружественные ЛГБТ+ сообщества людей подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении организации в Fаcebook.

“Ваша личность, как и подразделение, останутся в тайне. После боевого слаживания подразделение будет выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения. Задача требовать профессиональных навыков и интеллектуальных способностей – прежде чем приступить к службе каждый боец ​​пройдет собеседование с командиром, затем – соответствующий обучение и получит государственную сертификацию. Часть штата уже отобрана, есть вакантные места”, – говорится в сообщении.

После того, как потенциальный кандидат сообщит о своем желании вступить в ряды ВСУ, ему пришлют всю необходимую информацию и перечень специальностей.

“Будем рады видеть как ЛГБТ + так и гетеросексуальных френдли бойцов”, – отмечают в организации.

ОБНОВЛЕНО

Представитель Генштаба Богдан Сеник в комментарии “24 каналу” прежде всего указал на российское происхождение сообщества “Военные ЛГБТ и наши союзники”. В частности, на их сайте можно увидеть, что он размещается на серверах в России, конкретнее – в Москве.

На данный момент также указали в Союзе ветеранов войны с Россией.

“Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил”, – подчеркнул Сеник.

В завершение спикер Генштаба отметил, что такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности Служба безопасности. И именно они должны выяснить, что это за люди.

“Мы только имели возможность посмотреть поверхностно. Но сразу поняли, с кем имеем дело”, – подытожил Сеник.

В объединении “Украинские ЛГБТ военные за равные права” ответили, что не знали, что сайт был размещен на конструкторе tilda.cc, который размещает серверы в РФ.

“Друзья, в праворадикальных паблик распространяют информацию, в которой связывают нас с “рукой Кремля”…. На этот раз пристали к конструктору, на котором художница, верстала наш сайт, работала. Сайт был размещен на конструкторе tilda.cc, который теперь, как мы понимаем, размещает серверы в РФ. Как заказчики, и те, кто не имеет дела с айти сфере, мы не знали и не могли знать эту информацию. Поэтому на данный сайт выключен, ищем альтернативный конструктор для возобновления работы сайта. Домен был приобретен на imena.UA – нас полностью устраивало украинская регистрация сайта. Спасибо всем, кто сообщил нам об этом нюансе – исправим. Относительно гневных публикаций оппонентов – извините, уважаемые, а больше ничего другого, кроме конспирологии, вам нет представить украинскому обществу? “, – говорится в сообщении.

Кроме того, в объединении отметили, что Генштаб официально не в курсе о создании такого подразделения.