Об этом говорится в статье #Букв.
“Рейтинг у них еще есть, и этого запаса может хватить до местных выборов, но там все равно не сработает тактика новых лиц”, – считает один из депутатов прошлых созывов.
С таким тезисом соглашаются и в самой правящей партии.
“Мы будем искать другую концепцию чем новые лица, потому что на местных выборах это не сработает. Там совсем другая природа выбора. И есть определенное разочарование от новых, мы это понимаем. Мы будем искать профессиональных опытных людей, которым люди будут доверять”, – рассказал один из лидеров “Слуги народа”.
По словам политика, в политической силе намерены создать специальный отдел для проверки связей и биографии кандидатов. Таким образом в партии планируют избежать сюрпризов наподобие судимости народного депутата Иванисова.
Ответственными за проведение местных выборов в “Слуге народа” будут народный депутат Александр Качура и помощник президента Сергей Шефир.
- Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что на следующей встрече в “нормандском формате” могут быть сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у него есть надежда на возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года (одновременно с местными выборами во всей стране), но не исключает замораживания конфликта.