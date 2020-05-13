Об этом в интервью изданию “Латифундист” заявил генеральный директор компании “Нибулон” Алексей Вадатурский.
“Они подыгрывают тем компаниям, которые вывели флот в офшорную юрисдикцию, а теперь заинтересованы в возвращении на украинские реки старого флота под иностранным флагом, на котором возможно и будут работать украинцы, но они не смогут платит налоги в Украине”, – отметил он.
По словам Вадатурского, в первую очередь пострадают интересы государства — это недополученные налоги, несозданные рабочие места.
“Создают такие законопроекты кукловоды, реализует Офис реформ и Министерство инфраструктуры, а подписывают, не читая такие вот депутаты Верховной Рады”, – подчеркнул бизнесмен.
- 24 апреля Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект о внутреннем водном транспорте, который будет способствовать реформе речных перевозок.
- В материале #Букв “Битва за Днепр: как Тищенко обвинил “Нибулон” в подкупе депутатов, а Украина может потерять 600 млн евро” говорится, что Украина может потерять 600 млн евро макрофинансовой помощи, если не примет закон о внутреннем водном транспорте.