Депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и Игорь Негулевский продвигают убийственный для речных перевозок законопроект "О внутреннем водном транспорте" в интересах "кукловода", министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом в интервью изданию “Латифундист” заявил генеральный директор компании “Нибулон” Алексей Вадатурский.

“Они подыгрывают тем компаниям, которые вывели флот в офшорную юрисдикцию, а теперь заинтересованы в возвращении на украинские реки старого флота под иностранным флагом, на котором возможно и будут работать украинцы, но они не смогут платит налоги в Украине”, – отметил он.

По словам Вадатурского, в первую очередь пострадают интересы государства — это недополученные налоги, несозданные рабочие места.

“Создают такие законопроекты кукловоды, реализует Офис реформ и Министерство инфраструктуры, а подписывают, не читая такие вот депутаты Верховной Рады”, – подчеркнул бизнесмен.