Вадим Гутцайт может возглавить Министерство молодежи. На этом посту он сменит Владимира Бородянского.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Вадим Гутцайт родился 7 октября 1971 года в Киеве.

В 1993 году окончил Киевский государственный институт физической культуры по специальности “физическая культура”, по окончанию которого получил квалификацию преподавателя-тренера по фехтованию.

С декабря 1993 по август 2002 года проходил службу в Вооруженных силах Украины.

Женат на журналистке Оксане Гутцайт. У пары есть дочь Элина (2002 г. р.) и сын Марк (2010 г. р.).

Карьера

С января 1986 по январь 1988 года работал инструктором по спорту, инструктором по физической культуре и спорту (фехтование) Киевского горсовета “Динамо”.

С сентября 2002 по февраль 2010 года – главный тренер сборной Украины по фехтованию.

С февраля 2010 по декабрь 2010 года – генеральный директор ГП “Олимпийский учебно-спортивный центр”.

С 2012 по 2017 год Вадим Гутцайт руководил госпредприятием “Олимпийский учебно-спортивный центр “Конча-Заспа”:

С 26 июня 2018 года – директор департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Вадим Гутцайт был помощником-консультантом нардепа-регионала Эльбруса Тедеева в V и VI созывах (с 2006 по 2012 год), на общественных началах.

С марта 2017 года Вадим Гутцайт является президентом ОО “Национальная Федерация фехтования Украины”.

Декларация

Последнюю декларацию о доходах Вадим Гутцайт подал в марте 2019 года.

Семья владеет двумя земельными участками и дачным домом в Киеве. Также в собственности есть квартира и гараж.

Вадим Гутцайт задекларировал две пары дорогих наручных часов, а его супруга – ювелирные украшения. У семьи есть два авто – Toyota Corolla 2017 года и Lexus RX200T 2016 года. На авто Mersedes ML250 у них есть бесплатное право пользования.

Вадим и Оксана Гутцайт не хранят деньги на банковских счетах – держат наличными. У Вадима Гутцайта 440 000 долларов, 28 000 евро, у его жены – 20 000 долларов.

Бизнес в России

Стоит отметить, что имя Вадима Гутцайта значится в списке соучредителей ООО “Альтаир” (ввести в поисковой строке 5025025091/502501001) в городе Лобня, что в Московской области.

Стоит отметить, что в скандалах Вадим Гутцайт не замечен.