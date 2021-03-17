Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, которая заявила в августе 2019 о готовящемся "путче Порошенко", рассказала, как додумалась о подготовке бывшим президентом Украины Петром Порошенко государственного переворота.

Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию “Цензор.net”.

По словам нардепа, она написала свое предположение в личных сообщениях подруге, а кто-то из журналистов его успел сфотографировать.

Отвечая на вопрос “почему вы были уверены в путче Порошенко?”, Богуцкая объяснила, что основой подобных выводов стала цикличность беременности какой-то подруги нардепа от фракции “Европейская солидарность” София Федина.

Богуцкая вспомнила, как Федина рассказывала о периодичности беременности своей подруги-львовянки, которая рожала детей исключительно во время 1-го и 2-го “Майданов”.

“Я выстраивала логическую цепь своих рассуждений. Я помнила, что Порошенко, выступая, говорил, что “через год я вернусь”. Затем я сюда добавила выступление где София Федина во Львове. Федина о какой-то своей подруге рассказывала, что и первый раз родила во время первого Майдана, вторые роды у нее совпали со вторым Майданом, и теперь она в третий раз беременна – и родит в декабре. Я посчитала, это она намекает на некий третий Майдан, который возможен и прочее. Такие вещи я подытожила. Но, повторюсь, на общественное обозрение ничего не выносила. Это была личная переписка, которая была сфотографирована и представлена ​​как моя идея”, – сказала Богуцкая.