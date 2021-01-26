Беременным и детям запрещено: рекомендации ВОЗ относительно вакцины Moderna

Стратегическая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вопросам иммунизации (SAGE) опубликовала временные рекомендации по использованию вакцины Moderna mRNA-1273 от COVID-19 людям в возрасте от 18 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Кому следует сделать прививку первым?

Как и в случае со всеми вакцинами от COVID-19, медицинским работникам и людям пожилого возраста следует отдавать приоритет для вакцинации.

В случае доступности большего количества вакцин следует делать прививки дополнительным приоритетным группам.

Кому нельзя делать прививки?

Вакцина безопасна и эффективна для людей с хроническими заболеваниями как гипертония, диабет, астма, легочные заболевания, болезни печени или почек, а также с хроническими инфекциями, если их течение стабильное и контролируемое.

Однако для лиц с ослабленным иммунитетом необходимы дополнительные исследования. Люди этой категории могут быть вакцинированы после консультирования врача

ВИЧ-инфицированные люди имеют повышенный риск развития тяжелой болезни COVID-19. Реципиентам ВИЧ-позитивных вакцин следует предоставить дополнительную информацию и консультации.

Вакцинацию можно предложить людям, которые раньше болели COVID-19. Но люди могут отложить вакцинацию по собственному желанию на срок до шести месяцев с момента заражения.

Вакцину можно вводить женщине, которая кормит грудью. При этом не предполагается прерывания грудного вскармливания.

Кому нельзя делать прививки?

Несмотря на то, что беременные женщины находятся в зоне риска, им не рекомендуется делать прививки вакциной Moderna, за исключением случаев, когда они имеют высокий риск заражения (например, медицинские работники).

Лица, имеющие аллергическую реакцию на любой компонент вакцины, не должны принимать ее.

В ВОЗ отметили, что несмотря на рекомендации вакцинировать пожилых людей, следует отдельно оценивать случаи, если ожидаемая продолжительность жизни не превышает трех месяцев.

Людям до 18 лет не рекомендуется делать прививки вакциной Moderna. Необходимы дополнительные исследования.

Рекомендуемая доза

SAGE рекомендует использовать вакцину мРНК-1273 Moderna в режиме двух доз (100 мкг 0,5 мл каждая) с интервалом в 28 дней. При необходимости интервал между приемом может быть продлен до 42 дней.

Насколько безопасна Moderna?

Хотя эта вакцина еще не была утверждена ВОЗ, но она прошла проверку Европейским медицинским агентством (EMA) и, следовательно, соответствует критериям ВОЗ по рассмотрению SAGE.

EMA подробно оценила данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины Moderna COVID-19 и разрешила ее использование в Европейском союзе.

SAGE рекомендует наблюдать за всеми вакцинированными не менее 15 минут после вакцинации. Те, кто испытывает тяжелую аллергическую реакцию на первую дозу, должны отказаться от второй дозы.

Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин, группа экспертов, которая предоставляет независимые и авторитетные указания ВОЗ по теме безопасного использования вакцин, получают и оценивают сообщение безопасности, которые могут иметь международное влияние.

Эффективность вакцины

Показано, что вакцина Moderna имеет эффективность примерно 92% в защите от COVID-19, начиная с 14 дня после введения первой дозы.

Эффективна ли вакцина против новых штаммов?

На данный момент ученые не зафиксировали снижения эффективности вакцины против мутировавших форм коронавируса.

Предотвращает ли вакцина заражение и передачу вируса?

Иммунитет после вакцинации сохраняется несколько месяцев, но конкретная продолжительность пока изучается.