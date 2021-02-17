Уровень заражения COVID-19 среди беременных женщин был на 70% выше, чем среди взрослых в том же возрасте.

Об этом свидетельствуют данные исследования американских ученых, опубликованном в American Journal of Obstetrics and Gynecology.

“Наши данные указывают на то, что беременные женщины не избежали пандемии, хотя мы надеялись на это, и цветные расы понесли наибольший груз. Мы были расстроены, наблюдая высокий уровень заражения среди представителей цветных рас, а также у пациентов с ограниченным знанием английского языка”, – сказала доктор Кристина Адамс Вальдорф, врач-гинеколог Медицинского факультета Университета Вашингтона и старший автор отчета.

Распределение вакцин от COVID-19 базируется на списках приоритетов, установленных департаментом здравоохранения каждого штата. В некоторых штатах беременность считается состоянием здоровья с высоким риском для распределения вакцины от COVID-19 в фазе 1B. Техас, Нью-Гэмпшир, Нью-Мексико и Аляска предоставляют приоритет беременным женщинам в графике вакцинации от COVID-19.

По словам Вальдорф, планы распределения вакцин достаточно различаются в зависимости от штата, и беременных женщин исключают из приоритетов в распределении примерно в половине штатов США. Многие штаты даже не связывают свои планы распределения вакцин от COVID-19 с беременностью.

“Высокие показатели заражения у беременных пациентов, в сочетании с повышенным риском тяжелых заболеваний и смертности от COVID-19, свидетельствуют о том, что беременность следует считать состоянием здоровья высокого риска для распределения вакцин от COVID-19 в фазе 1B. Время действовать сейчас”, – добавила она.

В рамках исследования наблюдали за беременными в 35 клиниках. Группа обнаружила 240 беременных женщин, которые болели COVID-19 с марта по июнь 2020 года.

“Высокий уровень заражения у беременных пациенток может быть обусловлен чрезмерным представительством женщин во многих профессиях и отраслях, которые считаются важными во время пандемии COVID-19, в частности в сфере здравоохранения, образования и сфере услуг”, – сказала соавтор исследования Эрика Локкен.

Ученые отметили, что нет данных о течении беременности 65% пациенток. Это свидетельствует об отсутствии общегосударственного интереса к заражению коронавирусом беременных женщин.

Адамс Вальдорф призывает беременных женщин обсудить риски и преимущества вакцинации от COVID-19 со своим дородовым врачом. Все больше акушеров начали рекомендовать беременным женщинам принимать вакцину.

Рекомендации МОЗ по вакцинации от COVID-19 беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком:

вакцинацию беременных необходимо отсрочить до времени после решения беременности;

если беременность наступила в период после получения первой дозы вакцины, введения второй дозы отсрочить до времени после решения беременности;

вакцинация беременных медицинских работников, отнесенных к приоритетной группе по проведению прививок от COVID-19, может быть проведена учитывая соотношение риска – пользы, а именно преобладание пользы от вакцинации и высоким риском для инфицирования и тяжелого течения COVID-19 у беременных;

рутинное проведение теста на беременность перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется;

женщины, которые выкармливают детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

Сначала во Всемирной организации здравоохранения предупреждали, что беременным женщинам не стоит прививаться препаратами Moderna и Pfizer. При этом отмечалось, что вакцинацию могут пройти только беременные, подвергающиеся высокому риску заражения, например медработники.

Однако ВОЗ обновила рекомендации – вакцинироваться могут беременные женщины с высоким риском заражения COVID-19, а также те, кто имеет сопутствующие заболевания. Но только после консультации с врачом.