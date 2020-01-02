Обращение было опубликовано на SoundCloud.
Полный текст стиха Вакарчука в оригинале на украинском языке:
Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки…
А щодо того, хто кому товариш друг і брат,
На щастя кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку, під чобіт зла,
І як закрити гідність у «каптерку»,
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих хто всує одягає «гимнастерку».
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя,
Старіють очі і від сміху і від сліз, та не буває без очей облич,
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей Держави,
Какая разница, под чем, под кем и с чем,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно,
Жувати шоу, чи смоктати серіали,
Яка різниця — сало, чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Ми творимо державу, чи колгосп?
Ми пишемо історію — чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог, чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де, і хто і з ким готовий побрататись,
Не проживе Держава без людей, людей, що вовкодавів не бояться.
Напомним, что в своем 13-минутном новогоднем видео поздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Главы государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной ежедневно, а не эпизодически.
- В новогоднем поздравлении снялся и первый Президент Леонид Кравчук.
- В новогоднем поздравлении Президента Владимира Зеленского также приняли участие звезды шоу-бизнеса и телеведущие.