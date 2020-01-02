Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в стихах ответил на новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского.

Обращение было опубликовано на SoundCloud.

Полный текст стиха Вакарчука в оригинале на украинском языке:

Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш друг і брат,

На щастя кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку, під чобіт зла,

І як закрити гідність у «каптерку»,

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає «гимнастерку».

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя,

Старіють очі і від сміху і від сліз, та не буває без очей облич,

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей Держави,

Какая разница, под чем, под кем и с чем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно,

Жувати шоу, чи смоктати серіали,

Яка різниця — сало, чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу, чи колгосп?

Ми пишемо історію — чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог, чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де, і хто і з ким готовий побрататись,

Не проживе Держава без людей, людей, що вовкодавів не бояться.

Напомним, что в своем 13-минутном новогоднем видео поздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Главы государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.