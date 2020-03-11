Об этом сообщили в пресс-службе партии.

“Сегодня, 11 марта, съезд партии “Голос” выбрал нового руководителя партии — лучшего управленца из команды “Голоса” Киру Рудик”, — говорится в сообщении.

Таким образом, Святослав Вакарчук покинул пост руководителя “Голоса”, но остается лидером партии.

“Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим на лидерские позиции и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. … Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами. А я как лидер буду продолжать развивать партию”, — отметил он.