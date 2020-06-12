Святослав Вакарчук сложил свои депутатские полномочия в Верховной Раде, но его уход не связан с историей о якобы партийном конфликте в "Голосе" из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом речь в материале Букв “Как же так, как же так, опять сдался без боя: что ждет Голос без Вакарчука”.

О решении Вакарчука уйти из парламента большинство депутатов узнало вчера утром на заседании фракции “Голос”. За несколько дней до официального объявления решения о нем знали руководитель фракции Сергей Рахманин и глава партии Кира Рудик.

“Нас собрали на фракцию, и там Слава сказал почти то же, что и говорил на брифинге”, – рассказала #Буквам Соломия Бобровская.

Ее коллеги говорят, что разговор был жесткий и ответы Вакарчука не были убедительны.

“Больше вопрос был, почему он это не делает после выборов”, – говорит один из депутатов.

Журналистам же Вакарчук сказал, что устал смотреть, как партию из-за него постоянно критикуют и хочет дальше заниматься подготовкой молодых кадров.

“Меня постоянно спрашивали избиратели: какая моя основная цель. Моя основная цель – привести в парламент новых профессиональных, порядочных, патриотичных людей. Меня не интересуют должности, политическая карьера, власть. Я хочу перемен в стране. Для этого, безусловно, нужно менять парламент. И я считаю, что во многом наша задача выполнена. Фракция “Голоса” хоть и небольшая, но очень влиятельная в парламенте”, – заявил он.

После такого заявления Вакарчука в Сети появились слухи о том, что его уход якобы связан с конфликтом между ним и частью партии. Говорилось, что Вакарчук якобы не поддержал обращение за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

“Если такой разговор и был где-то, то разве что в персональных чатах. Вакарчука в это время не было в парламенте, он был во Львове с мамой, которая плохо себя чувствовала, поэтому очевидно ничего подписать и не мог”, – говорит источник в партии.

В комментарии #Буквам Рахманин сказал, что история с Аваковым точно не повлияла на решение Вакарчука.

“Да, был жесткий разговор. Кто-то был за, кто-то был против. Но чтобы это стало причиной сложить мандат – это неправда. Тем более, что никто и не требовал от Вакарчука поставить подпись, если честно”, – отметил депутат.