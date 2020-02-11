Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Назначение главы Офиса Президента – право Президента. Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он – переговорщик команды Президента с Москвой. Это назначение может означать, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды Президента”, – заявил Вакарчук.

По мнению лидера “Голоса”, очень важно, чтобы в переговорах был ключевым принцип сохранения целостности и суверенитета Украины и было гарантировано, чтобы никакие политические вопросы не обсуждались до полного решения всех вопросов безопасности.

В то же время в партии напомнили, что требуют пересмотра Минских соглашений, которые, по мнению представителей политической силы, невыгодны для Украины.

“Они подписаны под давлением, их реализацию не поддерживает большинство граждан Украины”, – сказал Вакарчук.