В июне 2020 года 15 из 423 народных депутатов почти не посещали заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ все заседания Рады в июне посетили 298 народных депутатов. Всего за месяц прошло девять пленарных заседаний Парламента.

Отмечается, что 15 народных депутатов почти не посещали заседания Рады в июне. В частности, не был зарегистрирован ни на одном заседании С. Вакарчук (заявил о сложении депутатских полномочий), С. Ивахив (0 заседаний), Н. Шуфрич (зарегистрирован только на 1 заседании), В. Столар (2 заседания), Ю. Левочкина (2 заседания), С. Левочкин (2 заседания), Т. Козак (1 заседание). Причины отсутствия депутатов на заседаниях Рады неизвестны.

При этом, среди фракций Верховной Рады высокие показатели посещения у депутатов “Европейской солидарности” и “Слуги народа”. В среднем на заседаниях Рады присутствовали 69 % депутатов “ЕС”. В частности, все заседания в июне посетил 21 депутат “ЕС”: в частности, А. Герасимов, И. Геращенко, А. Гончаренко, Н. Княжицкий, Н. Южанина, В. Арьев и другие.

На заседаниях ВР также в среднем присутствовали 69 % депутатов “Слуги народа”. В частности, все заседания Рады посетили Д. Арахамия, И. Верещук, Д. Гетманцев, А. Качура, Г. Лерос, Р. Пидласа, Н. Потураев, Г. Янченко и другие.

Несколько ниже показатели у фракции “Голоса” – в среднем 64 % депутатов были зарегистрированы на заседаниях Рады. В частности, все заседания посетили С. Рахманин, И. Совсун, Я. Юрчишин, Я. Железняк, Р. Костенко, А. Устинова, С. Бобровская.

У депутатов “Батькивщины” показатель посещения на уровне 62 %, “Оппозиционный платформы – За життя” – 60 %.