Об этом сообщает пресс-служба политической партии “Голос”.

“В субботу, 21 декабря, “Океан Эльзы” действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)”, – сказано в заявлении.

При этом в партии подчеркнули, про творчество Вакарчука можно узнать на официальной странице его музыкальной группы “Океан Эльзы”.

При этом, по информации белорусского оппозиционного издания “Белорусский партизан”, Вакарчук выступил на корпоративе компании Wargaming, которая известна своей игрой World of Tanks.

Сообщается, что компания Wargaming работает на рынке компьютерных игр уже 20 лет. Центры компании размещены в Санкт-Петербурге, Киеве и Минске.