Вместо бывшего народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука, который досрочно сложил свой мандат, в Верховную Раду зайдет Андрей Шараскин. В ближайшее время Центральная избирательная комиссия вынесет постановлении о признании его избранным.

Об этом сообщили на официальной странице политической силы в Facebook.

В “Голосе” рассказали, что Шараскин (позывной “Богема”) – украинский доброволец, ученый, режиссер и актер. С самого начала боевых действий на Донбассе он защищал территориальную целостность Украины. Боевую деятельность Шараскин закончил в январе 2016 года. В том же году он стал заместителем командующего “Украинской добровольческой армии”, занимался общественно-политическими вопросами.

В 2016 году Шараскин стал главой Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума “Трансформация Украины”. За оборону Донецкого аэропорта он удостоен ордена “За мужество” III степени, награжден медалью “Участник антитеррористической операции”, а также награду министра обороны “Знак почета”.