Об этом сообщили на официальной странице политической силы в Facebook.
В “Голосе” рассказали, что Шараскин (позывной “Богема”) – украинский доброволец, ученый, режиссер и актер. С самого начала боевых действий на Донбассе он защищал территориальную целостность Украины. Боевую деятельность Шараскин закончил в январе 2016 года. В том же году он стал заместителем командующего “Украинской добровольческой армии”, занимался общественно-политическими вопросами.
В 2016 году Шараскин стал главой Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума “Трансформация Украины”. За оборону Донецкого аэропорта он удостоен ордена “За мужество” III степени, награжден медалью “Участник антитеррористической операции”, а также награду министра обороны “Знак почета”.
- Напомним, что 11 июня лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий. 26 июня, на внеочередном съезде партии “Голос”, делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.