В регулирующем органе ЕС - Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA) - подтвердили, что нет доказательств того, что вакцина от COVID-19 AstraZeneca вызывает образование тромбов и провоцирует свертывание крови.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Эмер Кук, исполнительный директор EMA сказала на брифинге 16 марта:

“Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 с сопутствующим риском госпитализации и смерти перевешивают риск этих побочных эффектов”.

Она отметила, что количество тромбов, зафиксированных у вакцинированных людей, не выше, чем у населения в целом.

“Мы знаем, что у многих тысяч людей в ЕС образуются тромбы, поэтому мы хотим установить, вызвано ли это вакциной или другими причинами”, – сказала Кук.

В EMA расследуют случаи смерти после получения вакцины AstraZeneca. Когда будут готовы результаты – их обнародуют.

Во Всемирной организации охраны здоровья призвали страны сохранить кампании вакцинации AstraZeneca. В организации отметили, что не было никаких доказательств того, что вакцина, разработанная англо-шведской фармацевтической компанией и Оксфордским университетом, провоцирует образование тромбов и свертываемость крови.

Кук сказала, что решения правительств приостановить использование вакцины AstraZeneca могут подорвать доверие общества к ней.

“Наша задача – убедиться, что разрешенные нами вакцины безопасны и вызывают доверие у граждан Европы”, – сказала она.

Бельгия, Польша, Чехия и Украина заявили, что продолжат использовать вакцину AstraZeneca.

“Я хочу повторить, что наша позиция такова: эта вакцина – безопасный и эффективный вариант защиты граждан от коронавируса. Вакцина продемонстрировала 60% эффективности во время клинических испытаний на этапе профилактики коронавирусной болезни. Реальные данные свидетельствуют о том, что эффективность может быть даже выше”, – сказала Кук.

Подробнее о препарате

Вакцина COVID-19 AstraZeneca — это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca разработана на вирусе из семейства аденовирусов, который был модифицирован, чтобы содержать ген для производства белка с SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызвать COVID-19.

Согласно информации Европейского агентства по лекарственным средствам, у вакцины побочные эффекты, но они в основном являются легкими или умеренными и проходят через несколько дней. Речь идет о:

головной боли;

утомляемости;

боли в месте инъекции;

тошноте,

боли в мышцах;

ознобе;

лихорадке.

У менее чем одного из 100 пациентов фиксируют такие побочные эффекты, как головокружение, снижение аппетита, сыпь и боль в животе.

Однако в настоящее время нет исследований, которые фиксировали бы образование тромбов как один из побочных эффектов вакцины.

Почему страны отказываются от AstraZeneca?

Главная причина такого решения – растущие опасения, что препарат AstraZeneca в отдельных случаях вызывает серьезные осложнения, в частности, образование тромбов, что может привести к смерти человека.

Первой об остановке вакцинации препаратом AstraZeneca заявила Австрия. Там после прививки умерла 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах.

В Словакии умерла 38-летняя учительница, которой накануне вкололи препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

В Италии после прививки вакциной AstraZeneca умер учитель.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния – частично или полностью прекратили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

Таиланд и Демократическая Республика Конго также приостановили использование вакцины AstraZeneca.

В то же время Бельгия, Польша, Чехия и Украина заявили, что продолжат прививать вакциной AstraZeneca.