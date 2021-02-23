Вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и больше.

Об этом свидетельствуют данные исследования международной группы ученых, которые опубликованы в научном медицинском журнале The Lancet.

Результаты исследования также публиковала пресс-служба компании AstraZeneca.

Так, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования (для вакцинации лиц в возрасте 18 лет и старше, в том числе старше 65 лет).

Предусмотрено введение двух доз вакцины с интервалом от 4 до 12 недель.

Однако данные последних исследований показали, что более длительный интервал между первой и второй дозами увеличивает эффективность вакцины.

Так, с 23 апреля по 6 декабря 2020 года в рамках четырех клинических исследований были набраны и вакцинированы 24 422 участника в Великобритании, Бразилии и Южно-Африканской Республике. Из них 17 178 были включены в первичный анализ (8597 получали вакцину, а 8581 – плацебо).

Согласно результатам исследования, после однократного введения вакцины ее эффективность на 22−90 день составляла 76% (то есть защита не ослабевала в трехмесячный срок после вакцинации одной дозой).

В случае получения второй дозы через три месяца и более после первой эффективность вакцины AstraZeneca достигала 81,3%. Если же повторную дозу вводили через шесть недель или меньше, ее эффективность составляла до 55,1%.

Как отметили ученые, “3-месячный интервал между введением доз может иметь преимущества перед программой с коротким интервалом для защиты как можно большего количества людей, если не хватает запасов вакцины”.

Исследование также показало, что у людей в возрасте 18–55 лет, получивших вторую дозу вакцины более чем через 12 недель после первой, уровни антител были более чем вдвое выше, чем у тех, кто получил вторую дозу в течение 6 недель после первоначальной вакцинации.

Так называемые “нежелательные явления” были отмечены после введения доз у 0,9% участников группы вакцинированных людей и 1,1% плацебо-группы. Было зафиксировано 7 смертей, которые считаются не связанными с вакцинацией: 2 в группе “вакцина” и 5 – в плацебо-группе.

AstraZeneca и вакцинация в Украине

Как известно Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь).

Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Сегодня Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.

Министерство охраны здоровья Украины уже зарегистрировало вакцину AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Ранее наша страна получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca и NovaVax (по прямым контрактам).

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, после первой поставки вакцины AstraZeneca объемом 500 тысяч доз “далее в пределах этой закупки Украина до июня будет получать по 1 млн доз вакцины ежемесячно, затем по 2 млн доз”.

Кроме того, Украина получила информацию от глобального механизма COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года.

На первом этапе в Украине будут прививать следующие группы населения: медиков COVID-больниц; бригады скорой помощи; сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19; жителей и персонал домов престарелых; военных на фронте.

На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.