Вакцина AstraZeneca плохо защищает от южноафриканского штамма COVID-19: исследование

Британско-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил в субботу, что его вакцина, разработанная в Оксфордском университете, по-видимому, обеспечивает лишь ограниченную защиту от легких заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на предварительные результаты исследования.

Исследование, проведенное Университетом Витватерсранда в Южной Африке и Оксфордским университетом, показало, что эффективность вакцины значительно снизилась при вакцинации больных южноафриканским вариантом коронавируса.

Несмотря на то, что ни один из более чем 2026 участников исследования не умер или не был госпитализирован, результаты исследования могут усложнить гонку за внедрение вакцин.

“При испытании фазы I/II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, а главным образом – против южноафриканского варианта B.1.351”, – сказал представитель AstraZeneca.

Сейчас Оксфордский университет и AstraZeneca начали вносить изменения в свою вакцину с учетом особенностей южноафриканского штамма. В случае необходимости они готовы пройти клинические разработки, чтобы к осени выпустить обновленную версию препарата.

В AstraZeneca все же убеждены, что их вакцина защищает от тяжелого течения болезни, поскольку активность антител при ее применении такая же, как у других COVID-вакцин.

“Мы действительно считаем, что наша вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализующая активность антител эквивалентна активности других вакцин от COVID-19, которые продемонстрировали активность против более тяжелых заболеваний, особенно когда интервал дозирования оптимизирован до 8-12 недель”, – заявил пресс-секретарь компании.