Про це повідомили на сайті компанії.
До цього повідомлялося, що вакцину Moderna можна зберігати при температурі від 2 до 8 градусів в холодильнику протягом місяця. Однак, через більш тривалий строк придатності, відтепер буде легше організовувати процес логістики в невеликих клінічних закладах.
“Дані щодо розробки вакцини Moderna COVID-19 (мРНК-1273) підтвердили інформацію щодо тримісячного терміна зберігання при охолодженні (2-8°C) для вакцини в альтернативних форматах, щоб спростити доставку в кабінети лікарів”, – повідомили в компанії.
В морозильній камері дозволено зберігати вакцину до 7 місяців. При цьому, температура має бути не нижче мінус 20 за Цельсієм.
Напередодні в Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів (FDA) повідомляли, що затвердили нові флакони вакцини Moderna, де в одному міститься 150 доз.
- Раніше виробник американської COVID-вакцини Moderna оновив дані ефективності після чергового етапу клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.
- На початку січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало застосування на території Євросоюзу вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Moderna.
- Також стратегічна консультативна група Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань імунізації (SAGE) опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини Moderna mRNA-1273 проти COVID-19 людям у віці від 18 років.