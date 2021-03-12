Вакцина от COVID-19 NovaVax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Мы очень воодушевлены данными, которые показывают, что вакцина не только обеспечила полную защиту от самых тяжелых форм заболеваний, но и резко снизила легкую и умеренную заболеваемость в обоих испытаниях”, – сказал генеральный директор NovaVax Стэнли Эрк.

В исследовании приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет. Последние данные показали, что вакцина эффективна на 96% против исходного штамма вируса и на 86% против варианта, идентифицированного в Великобритании.

В меньшем испытании, проведенном в Южной Африке, где в основном распространен местный вариант COVID-19, вакцина показала эффективность только на 55%.

При этом в обоих исследованиях вакцина продемонстрировала 100% эффективность от тяжелых случаев заболевания.