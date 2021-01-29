Вакцина против коронавируса от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала эффективность на 89,3 %.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, в испытаниях приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27 % из них были старше 65 лет.

“Novavax Inc., биотехнологическая компания, разрабатывающая вакцины нового поколения для серьезных инфекционных заболеваний, сегодня объявила, что NVX-CoV2373, ее кандидат на вакцину против COVID-19 на основе белка, достигл основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3 % по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что действие препарата также изучили и на новом штамме коронавируса, который ранее нашли в Соединенном Королевстве, а позже в других странах.

Утверждается, что вакцина на 95,6 % эффективна против COVID-19 и на 85,6 % против мутировавшего вируса.

В то же время, против штамма коронавируса, возникшем в Южной Африке, NVX-CoV2373 показала меньшую эффективность – 49,4 %.