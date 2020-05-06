Президент США Дональд Трамп отказался от заявления о том, что вакцина от коронавируса COVID-19 будет готова к концу 2020 года.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

У Трампа спросили, уверен ли он, что вакцину удастся разработать до конца этого года, ведь это действительно рекордно короткий срок. На разработку вакцины, как правило, требуется от 12 до 18 месяцев.

“Ты никогда не можешь быть ни в чем убежден. Я не могу ни в чем быть уверен, но я думаю, что у нас есть действительно хороший шанс получить что-то очень существенное”, – сказал Трамп.

При этом, американский лидер отметил, что ежедневно получает отчеты от компаний, работающих над разработкой вакцины.

Накануне, 4 мая, Трамп говорил, что вакцина от COVID-19 будет готова до конца года. При этом, он говорил, что вакцина будет “скорее раньше, чем позже”.

В воскресенье Трамп в эфире Fox News заявлял:

“Мы абсолютно уверены, что к концу года получим вакцину”.