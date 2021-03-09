Об этом сообщает агентство Reuters.

Кровь, взятая у людей, которым была сделана прививка вакциной Pfizer/BioNTech, нейтрализовала штамм вируса, который впервые выявлен в Бразилии.

Исследование было проведено учеными из Pfizer Inc и BioNTech SE, а также медицинского филиала Техасского университета.

Ученые заявили, что нейтрализующая способность вакцины примерно эквивалентна действию этой же вакцины на самый распространенный штамм COVID-19.

В ранее опубликованных исследованиях компания Pfizer обнаружила, что ее вакцина нейтрализует другие более заразные варианты вируса, впервые выявленные в Соединенном Королевстве и Южной Африке, хотя штамм из Южной Африки может снижать количество защитных антител, которые продуцирует вакцина.

Компания Pfizer заявила, что ее нынешняя вакцина, скорее всего, будет эффективна против южноафриканского штамма. Однако производитель планирует протестировать третью бустерную дозу своей вакцины, а также вариант вакцины, специально модифицированной для борьбы с южноафриканским штаммом.