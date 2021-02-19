Вакцина от коронавируса COVID-19 от компании Pfizer должна поступить в Украину в конце февраля или в начале марта (то есть позже, чем прогнозировалось изначально).

Об этом рассказал сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует корреспондент #Букв.

Он заверил, что “украинцы будут обеспечены безопасными и качественными вакцинами уже в ближайшее время”.

Комментируя причины задержки с поставками вакцин, Шмыгаль заявил, что “многие страны, в том числе страны Евросоюза, столкнулись с новой проблемой смещения сроков поставок”.

По его словам, в правительстве все еще рассчитывают получить вакцины в феврале.

Шмыгаль также отметил, что согласно информации ЮНИСЕФ, в конце февраля – начале марта в Украину поступят первые партии вакцины Pfizer. Ранее о начале марта речь не шла – в МОЗ уверяли, что получат эту вакцину в феврале и будут прививать ею медиков.

“Мы все еще рассчитываем на первые партии в феврале. Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя способами. Через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может бесплатно или по сниженной цене получить от 8 млн до 16 млн доз – фактически, для 8 млн человек. Уже в конце февраля – начале марта в Украину поступят первые партии от Pfizer/BioNTech в количестве 117 тысяч доз. Это последняя информация, что вчера прозвучала от ЮНИСЕФ”, – подчеркнул премьер.

Он добавил, что в течение первого полугодия этого года будет поставлено от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

“Второй путь получения вакцины – через прямые закупки у компаний-производителей за счет средств госбюджета, международных доноров, кредитные средства и программы Всемирного банка и ЕБРР. Другие источники также рассматриваются”, – рассказал Шмыгаль.

Он заверил, что в феврале Украина должна получить вакцину AstraZeneca, “закупленную международным агентством Crown Agents”. Первая поставка, вероятно, составит 500 тысяч доз.

“Далее в рамках этой закупки Украина до июня будет получать по 1 млн доз вакцины ежемесячно. Затем по 2 млн доз. В целом Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства AstraZeneca и Novavax”, – добавил Шмыгаль.