Об этом рассказал сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует корреспондент #Букв.
Он заверил, что “украинцы будут обеспечены безопасными и качественными вакцинами уже в ближайшее время”.
Комментируя причины задержки с поставками вакцин, Шмыгаль заявил, что “многие страны, в том числе страны Евросоюза, столкнулись с новой проблемой смещения сроков поставок”.
По его словам, в правительстве все еще рассчитывают получить вакцины в феврале.
Шмыгаль также отметил, что согласно информации ЮНИСЕФ, в конце февраля – начале марта в Украину поступят первые партии вакцины Pfizer. Ранее о начале марта речь не шла – в МОЗ уверяли, что получат эту вакцину в феврале и будут прививать ею медиков.
“Мы все еще рассчитываем на первые партии в феврале. Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя способами. Через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может бесплатно или по сниженной цене получить от 8 млн до 16 млн доз – фактически, для 8 млн человек. Уже в конце февраля – начале марта в Украину поступят первые партии от Pfizer/BioNTech в количестве 117 тысяч доз. Это последняя информация, что вчера прозвучала от ЮНИСЕФ”, – подчеркнул премьер.
Он добавил, что в течение первого полугодия этого года будет поставлено от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.
“Второй путь получения вакцины – через прямые закупки у компаний-производителей за счет средств госбюджета, международных доноров, кредитные средства и программы Всемирного банка и ЕБРР. Другие источники также рассматриваются”, – рассказал Шмыгаль.
Он заверил, что в феврале Украина должна получить вакцину AstraZeneca, “закупленную международным агентством Crown Agents”. Первая поставка, вероятно, составит 500 тысяч доз.
“Далее в рамках этой закупки Украина до июня будет получать по 1 млн доз вакцины ежемесячно. Затем по 2 млн доз. В целом Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства AstraZeneca и Novavax”, – добавил Шмыгаль.
- 13 февраля сообщалось, что Министерство охраны здоровья Украины на следующей неделе (то есть с 15 по 21 февраля) ожидает поступления в нашу страну вакцины от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca. Однако по состоянию на пятницы вакцина до сих пор не поступила. Также сообщалось, что поставки вакцины Pfizer задерживаются “из-за бюрократических процедур”.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов вылетел в Индию, чтобы проконтролировать процесс отправки первой партии вакцин в Украину.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.