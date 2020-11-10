Компания Pfizer заявила, что ее вакцина-кандидат более чем на 90 % эффективна в предотвращении заражения. В вакцине используется новая технология, называемая матричной РНК или мРНК, для создания иммунного ответа у вакцинированных людей.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление доктора Энтони Фаучи.

“Результаты тестов показывают, что основа мРНК действительно работает. И есть еще одна вакцина-кандидат, Moderna, которая использует ту же основу”, – сказал Фаучи CNN в телефонном интервью.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний Фаучи работает с Moderna и другими компаниями над тестированием их экспериментальных вакцин.

Федеральное правительство США инвестировало 1,95 миллиарда долларов в вакцину Pfizer и BioNTech, но не работает напрямую, чтобы помочь в ее разработке.

Вакцина использует генетический материал, называемый мРНК, чтобы заставить клетки производить кусочки белка, которые выглядят как фрагменты вируса. Иммунная система учится распознавать и атаковать эти частички и, теоретически, быстро реагирует на любую инфекцию.

Есть вторая причина, по которой результаты Pfizer являются хорошей новостью для других вакцин. Они показывают, что использование белка-шипа в качестве мишени было правильным решением, сказал Фаучи.

Вирус имеет структуру, называемую белком-шипом, который соединяется с атакуемой клеткой. Вакцины с мРНК заставляют организм производить маленькие копии именно этой структуры.

“Хорошая новость заключается в том, что это целевой белок-шип, и практически все другие вакцины, которые проходят испытания, также используют белок-шип в качестве мишени, независимо от того, экспрессируется ли он в мРНК или является растворимым белком”, – сказал Фаучи.

“Мы считаем, что эти промежуточные результаты также увеличивают вероятность успеха других вакцин-кандидатов COVID-19, которые используют аналогичный подход, включая все вакцины из портфеля CEPI», – сказал генеральный директор CEPI (Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям) доктор Ричард Хатчетт.

Сейчас четыре вакцины против коронавируса в приоритете, в США проходят испытания третьей фазы.

Вакцины производят компании Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Кроме того, ожидается, что Novavax из Мэриленда начнет в этом месяце проводить третью фазу испытаний. Он проходит испытания в Великобритании.

В тестированиях Pfizer принимают участие 44 тыс. добровольцев. Так, 94 человека заразились в течение недели после получения второй дозы вакцины или плацебо.

Совет по мониторингу данных и безопасности Pfizer – внешняя группа экспертов, наблюдающих за испытанием нейтральным взглядом – раскрыла данные и сообщила, что более 90% этих случаев были у людей, которые получали плацебо.

Компания также тестирует вакцину в Бразилии, Южной Африке, Японии и других странах.