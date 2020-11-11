Об этом пишет CNN.
Конкретное требование для вакцины – минус 75 градусов по Цельсию +/-15 градусов.
При этом на сегодня максимально низкая температура для вакцин – это -20 градусов.
“Эти вакцины [Pfizer Covid-19] тают, если подвергаться воздействию открытого воздуха в течение пяти минут”, – сказал доктор Мур, который входит в состав внешнего консультативного совета по вакцине от коронавируса Pfizer.
Обзор CNN 46-ти государственных планов вакцинации, размещенных в сети, показывает, что только несколько штатов имеют возможности для поддержания холодовой цепи вакцины. В планах большинства штатов есть лишь некоторые подробности о хранении, а в некоторых штатах даже не упоминаются планы холодовой цепи.
Существуют морозильные камеры со сверхнизкой температурой, в которых вакцина может храниться при температуре -75 градусов. Приобретение таких коробок может показаться очевидным решением проблемы. Но CDC сказал штатам не покупать их.
“Я просто хочу сообщить всем, что они не должны прямо сейчас выходить в Интернет и покупать морозильники. В настоящее время мы работаем над решениями этой задачи”, – сказала доктор Аманда Кон из CDC на заседании Консультативного комитета агентства по практике иммунизации.
Вместо этого CDC требует, чтобы врачи и медсестры поддерживали вакцину сухим льдом – чего им никогда раньше не приходилось делать.
Сухой лед будет помещен в коробку, разработанную Pfizer, которую компания называет “термическим грузоотправителем”.
Затем клиники могут использовать такие коробки для хранения вакцины.
Во время вебинара Pfizer с представителями органов здравоохранения компания изложила свои конкретные требования.
Как только учреждение получает вакцину, оно должно пополнить запасы сухого льда в течение 24 часов. Если они не используют вакцину в течение пяти дней, они должны снова пополнить запасы сухого льда, а затем снова через пять дней.
Персонал клиники должен действовать быстро, забирая вакцину у отправителей. Согласно инструкциям Pfizer, ящики можно открывать только два раза в день и каждый раз не более чем на минуту.
Из одного фракона можно будет сделать пять доз. Эти пять уколов нужно сделать в течение шести часов. Если прошло более шести часов, вакцины необходимо выбросить.
Вакцина вводится двукратно: с интервалом в три недели.
Вот почему, по словам пяти человек, присутствовавших на вебинаре Pfizer, у людей начали “взрываться головы”.
Медицинским работникам никогда раньше не приходилось закупать сухой лед, тем более, когда его не хватает в некоторых частях страны. Обращение с сухим льдом может быть опасным – он может обжечь кожу, а в помещениях с плохой вентиляцией может выделяться смертельный дым.
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