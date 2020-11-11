Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.

Об этом пишет CNN.

Конкретное требование для вакцины – минус 75 градусов по Цельсию +/-15 градусов.

При этом на сегодня максимально низкая температура для вакцин – это -20 градусов.

“Эти вакцины [Pfizer Covid-19] тают, если подвергаться воздействию открытого воздуха в течение пяти минут”, – сказал доктор Мур, который входит в состав внешнего консультативного совета по вакцине от коронавируса Pfizer.

Обзор CNN 46-ти государственных планов вакцинации, размещенных в сети, показывает, что только несколько штатов имеют возможности для поддержания холодовой цепи вакцины. В планах большинства штатов есть лишь некоторые подробности о хранении, а в некоторых штатах даже не упоминаются планы холодовой цепи.

Существуют морозильные камеры со сверхнизкой температурой, в которых вакцина может храниться при температуре -75 градусов. Приобретение таких коробок может показаться очевидным решением проблемы. Но CDC сказал штатам не покупать их.

“Я просто хочу сообщить всем, что они не должны прямо сейчас выходить в Интернет и покупать морозильники. В настоящее время мы работаем над решениями этой задачи”, – сказала доктор Аманда Кон из CDC на заседании Консультативного комитета агентства по практике иммунизации.

Вместо этого CDC требует, чтобы врачи и медсестры поддерживали вакцину сухим льдом – чего им никогда раньше не приходилось делать.

Сухой лед будет помещен в коробку, разработанную Pfizer, которую компания называет “термическим грузоотправителем”.

Затем клиники могут использовать такие коробки для хранения вакцины.

Во время вебинара Pfizer с представителями органов здравоохранения компания изложила свои конкретные требования.

Как только учреждение получает вакцину, оно должно пополнить запасы сухого льда в течение 24 часов. Если они не используют вакцину в течение пяти дней, они должны снова пополнить запасы сухого льда, а затем снова через пять дней.

Персонал клиники должен действовать быстро, забирая вакцину у отправителей. Согласно инструкциям Pfizer, ящики можно открывать только два раза в день и каждый раз не более чем на минуту.

Из одного фракона можно будет сделать пять доз. Эти пять уколов нужно сделать в течение шести часов. Если прошло более шести часов, вакцины необходимо выбросить.

Вакцина вводится двукратно: с интервалом в три недели.

Вот почему, по словам пяти человек, присутствовавших на вебинаре Pfizer, у людей начали “взрываться головы”.

Медицинским работникам никогда раньше не приходилось закупать сухой лед, тем более, когда его не хватает в некоторых частях страны. Обращение с сухим льдом может быть опасным – он может обжечь кожу, а в помещениях с плохой вентиляцией может выделяться смертельный дым.