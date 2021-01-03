Covid-19 Украина

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Вакцина от COVID-19: Глава «Медзакупок» заявил, что Украина могла получить более низкую цену на препарат

Глава государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов рассказал о главных вопросах, касающихся закупки Украиной вакцины от COVID-19.

Воскресенье, 3 января 2021, 17:49

Об этом он написал в Facebook.

Жумадилов рассказал об аспектах, касающихся вакцины, которые волнуют украинцев больше всего: о цене, переговорах МОЗ с производителем, договоре о закупке и эффективности препарата.

Неподтвержденная эффективность

По состоянию на середину декабря 2020 года в мире законтрактовали 7,25 млрд доз вакцин. На момент контрактирования все они были в статусе кандидатов, не имели опубликованных и подтвержденных регулятором результатов третьей фазы клинических испытаний.

“Страны заказывали вакцину, комплектующие портфолио из вакцин разных производителей, на ранних этапах с целью формирования обязательств со стороны производителей по поставкам вакцины в случае успешной ее регистрации и выполнения условий договоров в части требований к вакцине”, – пишет Жумадилов.

Глава “Медзакупок” считает, что в свете контрактирования вакцины-кандидата, находящегося в нескольких неделях от публикации результатов третьей фазы, является абсолютно оправданным.

“При этом договором было поставлено требование по минимальной эффективности препарата – не менее 70%, что существенно выше, чем порог в 50%, установленный для вакцин со стороны FDA, регулятора США”, – пишет он.

По словам Жумадилова, заказывать вакцину можно и на ранних стадиях разработки. Однако следует понимать, что к приему вакцины от производителя будет допущена только та вакцина, которая должным образом зарегистрирована в Украине как эффективный и безопасный иммунобиологический препарат.

Цена

Жумадилов отмечает, что в открытых источниках известно о двух ценах на китайскую вакцину CoronaVac (Sinovac).

Одна из них – $59,5 за две дозы.

“По такой цене правительственные службы города Jiaxing (Китай) предлагали вакцину жителям города. Таким образом, стоимость одной дозы составляла $29,75 за единицу. С учетом цены, что у Украины ($17,85), поводом для беспокойства эта информация быть не может”, – пишет глава “Медзакупок”.

Вторая цена – $13,57 за одну дозу – такая цена будет доступной в Индонезии. Это почти на четверть ниже цены вакцины для Украины.

Жумадилов считает, что это связано с тем, что Индонезия выступила не просто заказчиком товара, но заранее предложила площадку для клинических испытаний вакцины-кандидата.

“Такое партнерство, как правило, включает ранний доступ к информации, к производимым объемам, а также гибким условиям ценообразования”, – пишет он.

Вместе с тем, Индонезия заказывает не 1,9 млн доз, как Украина, а 140 млн.

“Очевидно, что переговорная позиция азиатов при этом является в разы сильнее, чем в украинского закупщика”, – отмечает Жумадилов.

Также Индонезия покупает вещество “in bulk”. То есть вторичные упаковки, маркировки, контроль серий выполняют собственно индонезийцы. Такая закупочная стратегия, конечно, приводит к удешевлению продукции, поскольку можно обоснованно предполагать, что стоимость услуг государственной компании ограничена или себестоимостью, или урегулированной правительством максимальной наценкой.

“Теперь для сравнения с другими вакцинами и их ценами. Действительно есть более дешевые вакцины. В частности, те, что производятся по другим технологиям – векторные, атенуеванные (ослабленный вирус), белковые вакцины. Учитывая разную себестоимость производства вакцин различного типа, корректным будет сравнивать стоимость CoronaVac с другими вакцинами, в основе которых тот самый классический метод инактивации вируса. Такой метод пока считается одним из самых дорогих. Его используют несколько других производителей, в частности, еще один китайский производитель Sinopharm, который публично декларировал стоимость двух доз своей вакцины на уровне 150 долл. США (75 долл. США за единицу) “, – пишет глава “Медзакупок”.

Среди преимуществ вакцин, содержащих инактивированный вирус, – высокий уровень безопасности вакцины, простые условия транспортирования и хранения. Для Украины, по словам Жумадилова, этот аргумент имеет особое значение.

Почему так поздно?

Жумадилов пишет, что пока глава МОЗ Максим Степанов докладывал о проведении переговоров с производителями вакцины, значительные ее объемы в достаточном количестве для обеспечения коллективного иммунитета были закуплены многими странами мира. При этом в основном каждая из них обладает целым портфолио из вакцин.

Так, в среднем в мире на одного человека заказано одну дозу вакцины. Исходя из этого, для Украины сегодня производители должны зарезервировать 40 млн доз вакцин, чтобы мы не были в мировых аутсайдерах. Поэтому, за исключением 8 млн доз по COVAX, заказы на коммерческой основе должны достичь 32 млн доз.

Для обеспечения такого результата, начиная с весны, по словам Жумадилова, Украина должна подписать по крайней мере 4-5 соглашений с несколькими производителями, которые производят вакцины по различным технологиям (РНК/ДНК, инактивированный вирус, ослабленный вирус, векторная вакцина, белковая вакцина). Портфолио важно, так как сейчас не известно и не может быть точно известно, какая именно (какие именно) вакцины в конце концов покажут наибольшую эффективность в создании устойчивого коллективного иммунитета.

Кроме того, глава “Медзакупок” отметил, что правительство должно прописать четкий и исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, становятся основанием для непринятия товара и, в случае проведения предварительной оплаты, будет каждый раз предусматривать применение финансовых инструментов возврат и/или неиспользования перечисленных средств (в частности, предоставление банковской гарантии, работа через аккредитив или специально открытый эскроу-счет и т.д.).

“Только 10 декабря МОЗ уполномочил ГП на проведение закупки. В этот же день ГП сообщило производителям вакцин-кандидатов об этом решении и проинформировало о намерении заказать определенный объем вакцины. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями МОЗ. Но не министром”, – пишет он.

МОЗ заключило договор

Жумадилов подчеркивает, что 21 декабря Степанов на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями, так как госпредприятие потребовало банковскую гарантию на предоплату. Глава “Медзакупок” утверждает, что такая процедура является стандартной.

В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль поручил “Медзакупкам” работать с рынком исключительно через Минздрав. Степанов также подтвердил, что все действия по закупке вакцины от коронавируса должны теперь согласовываться с министерством.

“То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва”, — написал Жумадилов и добавил, что производитель в тот же день сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.

По состоянию на утро 28 декабря госпредприятие получило ответ только по одному поставщику, с которым заключило договор. Жумадилов считает, что эта закупка прошла не по принципу разделения политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.

“Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика”, – отметил он.

Жумадилов отметил, что на сегодня Украина действительно могла иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам.

“С января единственная функция, которую выполняет МОЗ по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации – подтверждать, если обращаются, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины. Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры, разделяя с ним ответственность за провал в предзаказа вакцин, я не планирую”, – подытожил Жумадилов.

Напомним, что 30 декабря Министерство охраны здоровья через свое предприятие “Медицинские закупки Украины”, которое было определено как оператор по закупке вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

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Теги: Медицинские закупки, МОЗ, Арсен Жумаділов, вакцина, Максим Степанов

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