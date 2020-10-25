Вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться в США до конца 2020 года, если будет доказана безопасность и эффективность.

Об этом сообщает ВВС.

Информацию о возможном появлении вакцины от коронавируса подтвердил главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи. Ранее об этом заявлял президент страны Дональд Трамп, утверждая, что вакцину могут начать распределять уже спустя несколько недель.

Распространять вакцину будут в соответствии с установленными приоритетами. Так, первыми получат медики, а далее – люди из групп риска.

Распределение вакцины по приоритетам будет распостраняться до тех пор, пока вакцина не станет более доступной в мире.

Фаучи добавил, что вакцина не заменит необходимость принятия мер общественного здравоохранения для защиты людей от вируса в течение значительного времени.

Политические дебаты вокруг вакцины от коронавируса, возможно, уже влияют на доверие американцев. Около 45% американцев заявили, что не будут пытаться вакцинироваться, даже если недорогая вакцина будет широко доступной, согласно октябрьским опросом CNN, проведенным SSRS.