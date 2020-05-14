Об этом пишет Reuters.
Глава Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалере заявил, что скептически относится к заявлениям о том, что вакцина будет готова к сентябрю.
“Так как разработка должна начинаться с нуля, мы можем получить ее по оптимистическому сценарию в начале 2021 года”, – сказал он.
Напомним, ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.