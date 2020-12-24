Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Хочу подчеркнуть, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан… Государство должно предложить возможность вакцинации. Это и будет сделано. А люди уже решают, будут они вакцинироваться или нет. Но МОЗ будет максимально советовать пройти эту вакцинацию безопасной вакциной”, – отметил он.

По словам Степанова, в течение 2021 – 2022 годов планируется охватить вакциной не менее 50% населения Украины.

“Украина планирует начать многоуровневую кампанию по вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 с целью охвата как минимум 50% населения в течение 2021 – 2022 годов. Хочу подчеркнуть, что такой масштабной кампании по вакцинации Украина еще не проводила”, – заявил он.

Степанов также отметил, что массовая вакцинация – это самый эффективный метод борьбы с коронавирусом.

“Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией”, – заявил он.

(На видео – с 11:00)