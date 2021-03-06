#Буквы рассказывают о них и о том, какие документы нужно заполнять перед прививкой.
Чтобы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, пациент должен быть зарегистрирован в Реестре пациентов электронного здравоохранения.
Зарегистрироваться можно у любого врача, в том числе врача-специалиста. При этом, вы уже зарегистрированы, если:
- имеете заключенную декларацию с врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь;
- получаете лекарства по программе “Доступные лекарства”;
- получали электронное направление у врача.
Пациент не сможете вакцинироваться от коронавируса, если не зарегистрирован в Реестре пациентов ЕСОЗ.
Также записаться в очередь на вакцинацию можно на портале государственных услуг онлайн “Дія”, а также по телефону контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.
Бесплатно вакцинироваться можно в любом учреждении охраны здоровья или у частного врача, если он определен Министерством охраны здоровья Украины и имеет договор с Национальной службой здоровья Украины на соответствующий пакет услуг. Проверить, имеет ли поставщик услуги такой договор, можно на сайте НСЗУ или по телефону 16-77.
Перед прививкой пациент должен предоставить согласие на вакцинацию, если не сделал этого раньше. В согласии содержатся данные о пациенте, анкета самочувствия и обязательства немедленно информировать медиков в случае ухудшения самочувствия. Ее можно скачать по ссылке.
- За первую неделю в Украине вакцинировали 6888 человек. #Буквы рассказывали, что темпы вакцинации против коронавируса в стране за первую неделю медленнее, чем в странах с таким же и значительно меньшим количеством населения.