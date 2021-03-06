С 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Все желающие могут самостоятельно записаться на прививку несколькими способами.

#Буквы рассказывают о них и о том, какие документы нужно заполнять перед прививкой.

Чтобы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, пациент должен быть зарегистрирован в Реестре пациентов электронного здравоохранения.

Зарегистрироваться можно у любого врача, в том числе врача-специалиста. При этом, вы уже зарегистрированы, если:

имеете заключенную декларацию с врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь;

получаете лекарства по программе “Доступные лекарства”;

получали электронное направление у врача.

Пациент не сможете вакцинироваться от коронавируса, если не зарегистрирован в Реестре пациентов ЕСОЗ.

Также записаться в очередь на вакцинацию можно на портале государственных услуг онлайн “Дія”, а также по телефону контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.

Бесплатно вакцинироваться можно в любом учреждении охраны здоровья или у частного врача, если он определен Министерством охраны здоровья Украины и имеет договор с Национальной службой здоровья Украины на соответствующий пакет услуг. Проверить, имеет ли поставщик услуги такой договор, можно на сайте НСЗУ или по телефону 16-77.

Перед прививкой пациент должен предоставить согласие на вакцинацию, если не сделал этого раньше. В согласии содержатся данные о пациенте, анкета самочувствия и обязательства немедленно информировать медиков в случае ухудшения самочувствия. Ее можно скачать по ссылке.