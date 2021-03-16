В Верховной раде зарегистрировали законопроект №5247, в соответствии с которым производителей COVID-вакцин могут освободить от ответственности за любые последствия от прививок.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Таким образом, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения Министерство здравоохранения по решению Кабмина имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с применением вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов от коронавируса.

Закон, в частности, предполагает освобождение от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, привлеченных к вакцинации, за любые последствия, связанные с COVID-вакцинами.

“Принятие проекта акта обеспечит возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для специфической профилактики коронавирусной болезни, проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизирует риск усиления или повторной волны заболеваемости коронавирусной болезни, что будет способствовать недопущению, или по крайней мере, смягчению нагрузки на систему охраны здоровья и ослаблению широкомасштабной социальной и экономической дестабилизации, обеспечит возможность оперативного поступления на территорию Украины новых лекарственных средств и вакцин для лечения и коронавирусной болезни”, – говорится в пояснительной записке.

Отметим, что главный исполнительный директор Индийского института сывороток (SII) Адар Пунавалла также заявил, что производители вакцин должны иметь защиту от всех судебных исков в отношении их вакцин, особенно во время пандемии.

По его словам, производители собираются предложить это правительству, выступая на виртуальной панели по проблемам разработки вакцины от COVID-19 на Глобальном технологическом саммите Карнеги в Индии в пятницу.

“Нам нужно, чтобы правительство освободило производителей, особенно производителей вакцин, от всех судебных исков. Фактически, COVAX и другие страны уже начали говорить об этом”, – сказал он.

Пунавалла считает, что когда появляются необоснованные заявления и что-то чрезмерно раздувается в СМИ, возникает скептицизм в отношении того, что что-то определенно может произойти именно из-за вакцины. И чтобы развеять это, правительству необходимо вмешаться, чтобы распространить правильную информацию.