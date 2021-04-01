Вакцины от коронавируса, которые используются сейчас, из-за новых штаммов COVID-19 могут потерять свою эффективность в течение года.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Medscape.

Отмечается, что две трети эпидемиологов из ведущих академических институтов говорят, что миру потребуются новые или модифицированные вакцины от COVID-19 в течение года.

В опросе 77 эпидемиологов из 28 стран, проведенном Народным альянсом по вакцинам (коалиция из более чем 50 организаций), 66,2% предсказали, что у мира есть год или меньше, прежде чем новые штаммы сделают существующие вакцины неэффективными.

Почти треть (32,5%) опрошенных заявили, что неэффективность наступит через 9 месяцев или меньше и 18,2 % сказали, что через 6 месяцев или меньше.

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных (88%) заявили, что низкий охват вакцинацией во многих странах повысит вероятность появления устойчивых к вакцинам мутаций.

В то же время, по данным исследователей из Глобального центра инноваций в области здравоохранения Университета Дьюка, страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, которые составляют пятую часть населения мира, купили около 6 миллиардов доз вакцин. А страны с низким и средним уровнем дохода, которые составляют четыре пятых населения, купили только около 2,6 миллиарда.

Одна из стратегий, к которым стремится Народный альянс по вакцинам, заключается в том, чтобы все фармацевтические компании, работающие над вакцинами от COVID-19, открыто делились технологиями и интеллектуальной собственностью через пул доступа к технологиям Всемирной организации здравоохранения, чтобы ускорить производство вакцин во всех странах.

В опросе 74 % заявили, что открытый обмен технологиями и интеллектуальной собственностью может повысить глобальный охват вакцинами.

Опрос проводился с 17 февраля по 25 марта. Среди респондентов – эпидемиологи, вирусологи и специалисты по инфекционным заболеваниям из следующих стран: Алжира, Аргентины, Австралии, Бельгии, Боливии, Канады, Дании, Эфиопии, Франции, Гватемалы, Индии, Италии, Кении, Ливана, Норвегии, Филиппин, Сенегала, Сомали, Южной Африки, Южного Судана, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Уганды, Великобритании, США, Вьетнама, Замбии и Зимбабве.