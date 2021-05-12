Вакцини проти коронавірусу COVID-19 не пошкоджують плаценту, а значить - безпечні для вагітних жінок.

Такий висновок зробили після першого дослідження, проведеного Northwestern Medicine.

Доктор Джеффрі Гольдштейн, доцент кафедри патології Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету, пояснив, що плацента подібна до “чорної скриньки” в літаку. Якщо з організмом жінки щось не так чи порушується функціонування плоду – це одразу відбивається на плаценті. Перше дослідження показало, що плацента жінок, які отримали щеплення проти коронавірусу під час вагітності, не змінилася. Це свідчить про безпечність вакцин.

Однак, це перше дослідження з цього приводу з відносно невеликою вибіркою.

Науковці порівняли 84 плаценти у вакцинованих респонденток зі 116 плацентами у невакцинованих респонденток.

Усі респондентки – пацієнтки жіночої лікарні Prentice в Чикаго (штат Іллінойс).

Більшість вакцинованих респонденток отримали щеплення вакцинами Moderna чи Pfizer під час третього триместру.

“Ми досягли стадії поширення вакцин, на якій ми спостерігаємо невпевненість щодо вакцинації, і ця нерішучість характерна для вагітних… Наша команда сподівається, що ці дані, хоча і попередні, можуть знизити побоювання з приводу ризику, пов’язаного з вакцинацією під час вагітності”, – додав лікар.