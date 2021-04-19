У той час як деякі країни з усіх сил намагаються роздобути вакцини, у інших виникають питання, що робити з дозами, які вони замовили, але тепер не можуть використовувати через побоювання з приводу безпеки вакцини.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Деякі країни обмежили використання вакцин Oxford-AstraZeneca (AZ) і Johnson & Johnson (J & J) для молодших вікових груп через дуже мізерний ризик утворення тромбів.

Данія взагалі перестала вакцинувати препаратом AstraZeneca, а це викликало інтерес до її невикористаним дозам. Чеська Республіка сміливо запропонувала викупити “все вакцини AstraZeneca з Данії”. Естонія, Латвія і Литва також проявили інтерес.

Чому це відбувається?

Зростають побоювання з приводу випадків утворення тромбів, особливо у молодих людей. Але регуляторні органи в усьому світі зазначають, що ризик ускладнень або смерті від COVID-19 набагато вищий.

За даними британського регулятора лікарських засобів, якщо 10 мільйонам людей зроблять щеплення препаратом AstraZeneca, то лише у 40 випадках можна буде зафіксувати утворення тромбів, а померло б близько 10 осіб – шанс один на мільйон. Це приблизно такий же ризик, як померти в ДТП.

Проте, датські органи охорони здоров’я прийняли рішення припинити використання ін’єкцій AstraZeneca. Це означає, що 2,4 мільйона доз невикористаного препарату AstraZeneca, які Данія погодилася купити, будуть повернуті.

Також досліджується зв’язок між вакциною J & J і виникненням тромбів. Поки не будуть завершені всі перевірки, ці вакцини залишатимуться невикористаними в США, які замовили 100 мільйонів доз.

Використання доз J & J також призупинили у Південній Африці. Проте країна продала мільйон доз AstraZeneca для поширення в 14 африканських країнах.

Чи можна використовувати ці вакцини деінде?

Теоретично так. Країни прагнуть продавати або дарувати вакцини, які їм більше не потрібні.

У четвер директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) по Європі Ганс Клюге заявив, що міністерство закордонних справ Данії “готове або вже розглядає варіанти обміну вакцинами AstraZeneca з біднішими країнами”.

Сусідня Литва запропонувала Данії викупить непотрібні запаси. “У нас менше вакцин, ніж у людей, що бажають зробити щеплення”, – сказала прем’єрка Литви Інгріда Сімона.

Чехія також заявила про зацікавленість в “закупівлі всіх вакцин AstraZeneca у Данії”.

Офіційні особи Данії поки не дали жодних коментарів.

Тим часом ці вакцини будуть зберігатися на складі. Вакцини AZ і J & J можна зберігати в звичайних холодильниках, що полегшує їх транспортування. Проте вакцини мають термін придатності.

Скільки вакцин не використовувалося?

Глобальних даних немає.

Але, за даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDP), Данія станом на 15 квітня отримала 202 920 доз AZ.

З них використали 150 671 дозу, а 52 249 доз залишилися невикористаними.

Схожа картина спостерігається в Європі.

У Сполучених Штатах також реєструються надлишки доз.

Більше 20% вакцин ще не були використані в штатах, включаючи Алабаму (37%), Аляску (35%), Вермонт (27%) і Північну Кароліну (24%).

Чи є схема обміну запасними вакцинами?

Так є. Це називається Covax.

Це міжнародна схема, мета якої – забезпечити справедливий розподіл вакцин між усіма країнами, як багатими, так і бідними. Схема курується ВООЗ і включає Глобальний альянс з вакцин та Коаліцію за інновації в галузі забезпечення готовності до епідеміям.

До кінця 2021 року за програмою Covax планують доставити понад два мільярди доз ув 190 країн світу.