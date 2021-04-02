Об этом сообщили на странице CDC в Twitter.

В США праздник Пасхи будет в воскресенье, 4 апреля. Те, кто были вакцинированы – могут собираться в одном помещении без масок.

Те, кто не вакцинирован или же получил только одну дозу вакцины – могут собираться только с родственниками, но, желательно, на открытом воздухе, на расстоянии около 2 метров друг от друга.

Полностью вакцинированные – люди, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины. Американцы могут получить вакцину от Pfizer / BioNTech или Moderna.

Если привитый человек придет в гости к тому, который пока не вакцинирован – стоит соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

  • В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что американцы, которые получат обе дозы вакцины от коронавируса  COVID -19 смогут свободно путешествовать по стране и за ее пределами, соблюдая при этом масочный режим и меры социального дистанцирования.
  • По состоянию на 27 марта, 35% американских граждан, около 120 миллионов человек, уже получили первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19.