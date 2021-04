Об этом сообщили на странице CDC в Twitter.

В США праздник Пасхи будет в воскресенье, 4 апреля. Те, кто были вакцинированы – могут собираться в одном помещении без масок.

Те, кто не вакцинирован или же получил только одну дозу вакцины – могут собираться только с родственниками, но, желательно, на открытом воздухе, на расстоянии около 2 метров друг от друга.

If you are fully vaccinated against #COVID19, you can gather safely for #Easter with other fully vaccinated people without wearing masks. Learn more about CDC’s recommendations for people fully vaccinated against COVID-19: https://t.co/FJMon7WlFO. pic.twitter.com/4wKehcnwI0

— CDC (@CDCgov) March 31, 2021