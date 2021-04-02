Об этом сообщили на странице CDC в Twitter.
В США праздник Пасхи будет в воскресенье, 4 апреля. Те, кто были вакцинированы – могут собираться в одном помещении без масок.
Те, кто не вакцинирован или же получил только одну дозу вакцины – могут собираться только с родственниками, но, желательно, на открытом воздухе, на расстоянии около 2 метров друг от друга.
If you are fully vaccinated against #COVID19, you can gather safely for #Easter with other fully vaccinated people without wearing masks. Learn more about CDC’s recommendations for people fully vaccinated against COVID-19: https://t.co/FJMon7WlFO. pic.twitter.com/4wKehcnwI0
— CDC (@CDCgov) March 31, 2021
Полностью вакцинированные – люди, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины. Американцы могут получить вакцину от Pfizer / BioNTech или Moderna.
Если привитый человек придет в гости к тому, который пока не вакцинирован – стоит соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.
- В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что американцы, которые получат обе дозы вакцины от коронавируса COVID -19 смогут свободно путешествовать по стране и за ее пределами, соблюдая при этом масочный режим и меры социального дистанцирования.
- По состоянию на 27 марта, 35% американских граждан, около 120 миллионов человек, уже получили первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19.