Заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там предупредил, что люди, получившие вакцину против COVID-19, могут передавать вирус другим людям и должны продолжать соблюдать правила изоляции.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам профессора Джонатана Ван-Тама, ученые “еще не знают о влиянии вакцины на передачу инфекции”.

Министр охраны здоровья Мэтт Хэнкок сказал, что 75% людей старше 80 лет в Великобритании уже получили первую прививку.

Сообщается, что жители около трех четвертей домов престарелых также были вакцинированы.

На этой неделе в Англии откроются еще 32 пункта вакцинации.

Профессор Ван-Там сказал, что “ни одна вакцина никогда не была” на 100% эффективной. По его словам, заразиться вирусом можно в течение двух-трех недель после прививки, а лучше, чтобы прошло не менее трех недель, чтобы иммунный ответ полностью развился у пожилых людей.

В Великобритании более 5,8 миллиона человек получили первую дозу вакцины.