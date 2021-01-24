Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
По словам профессора Джонатана Ван-Тама, ученые “еще не знают о влиянии вакцины на передачу инфекции”.
Министр охраны здоровья Мэтт Хэнкок сказал, что 75% людей старше 80 лет в Великобритании уже получили первую прививку.
Сообщается, что жители около трех четвертей домов престарелых также были вакцинированы.
На этой неделе в Англии откроются еще 32 пункта вакцинации.
Профессор Ван-Там сказал, что “ни одна вакцина никогда не была” на 100% эффективной. По его словам, заразиться вирусом можно в течение двух-трех недель после прививки, а лучше, чтобы прошло не менее трех недель, чтобы иммунный ответ полностью развился у пожилых людей.
В Великобритании более 5,8 миллиона человек получили первую дозу вакцины.
- В субботу, 9 января, королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский получили прививки от COVID-19.