Кормящие матери, получившие вакцину от COVID-19, могут передавать защитные антитела своим детям через грудное молоко в течение как минимум 80 дней после вакцинации.

Об этом говорится в новом исследовании Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает EurekAlert.

“Наше исследование показало огромный рост антител против вируса COVID-19 в грудном молоке, начиная с двух недель после первой прививки, и они сохранялись на протяжении всего нашего исследования, которое длилось почти три месяца. К концу нашего исследования уровни антител были все еще высокими, поэтому защита, вероятно, продлится еще дольше”, – сказала автор исследования, доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Джинни Келли.

Исследование отслеживало уровни антител COVID-19 в грудном молоке от исходного уровня до первой вакцинации матери и еженедельно в течение 80 дней после этих первоначальных вакцинаций.

В то время как другие недавние исследования показали, что вакцины от COVID-19 генерируют антитела, которые передаются грудным детям через грудное молоко, считается, что это первое исследование, отслеживающее конкретные уровни этих антител в грудном молоке в течение длительного периода времени.

Младенцы женщин, включенных в исследование, были в возрасте от одного месяца до 24 месяцев. Чтобы измерить иммунный ответ в грудном молоке, исследователи контролировали уровни иммуноглобулинов IgA и IgG, которые представляют собой антитела, которые иммунная система использует для борьбы с инфекциями у младенцев.

Результаты подтверждают, что грудное молоко содержит повышенные уровни антител IgA и IgG сразу после первой дозы вакцинации, причем оба антитела достигают значимых для иммунитета уровней в течение 14-20 дней после первой вакцинации у всех участников.

“Сейчас существует так много дезинформации о вакцинах – действительно пугающие, вводящие в заблуждение сообщения в социальных сетях, предназначенные для того, чтобы напугать мам – поэтому мы чувствовали, что нам нужно это изучить. Мы знаем, что эти типы антител покрывают рот и глотку ребенка и защищают от болезней, когда ребенок пьет грудное молоко. Таким образом, вакцинация во время грудного вскармливания не только защищает маму, но также может защитить ребенка, причем на несколько месяцев”, – отметила Келли.