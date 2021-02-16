Если вакцинированный от коронавируса человек все же заразится COVID-19, то заболевание будет протекать в более легкой форме.

Об этом рассказал в интервью для издания “Лига” глава Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики, кандидат медицинских наук, иммунолог Федор Лапий.

Указанная группа является постоянным независимым совещательным органом, что предоставляет по запросу Министерства охраны здоровья рекомендации по иммунопрофилактике.

Лапий напомнил, что в МОЗ Украины рекомендовали вакцинировать от COVID-19 и тех, кто уже переболел. Но для таких людей рекомендуется отложить вакцинацию на 6 месяцев после заболевания.

По словам Лапия, это, в частности, связано с дефицитом вакцин.

“Сейчас рекомендуем тем, кто переболел, отсрочить вакцинацию на 6 месяцев после заболевания. Но не запрещаем вакцинацию тем, у кого этот срок еще не истек, когда человек хочет прививаться и есть достаточное количество доз вакцин для тех, кто еще не переболел COVID- 19. Почему так? Мы прогнозируем дефицит вакцины. Это очевидно“, – отметил Лапий.

Он уточнил, что повторное заражение коронавирусом в первые 6 месяцев после перенесенного заболевания встречается редко.

“Мы знаем, что первые 90 дней повторные случаи ковида случаются очень редко. А в первые 6 месяцев – просто редко”, – рассказал Лапий.

Он добавил, что такие случаи повторного заражения все же случаются и “могут трудно протекать”.

В связи с этим Лапий подчеркнул, что COVID-вакцинация предотвращает тяжелые случаи заболевания коронавирусом.

“Точно известно, что вакцинация предотвращает тяжелые случаи. Если вы вакцинированы и встречаетесь с болезнью, то болеете легче… Даже в природе существует такое понятие как естественная ревакцинация. Мы повторно встречаемся с возбудителем, и это поддерживает наш иммунитет, держит его наготове. Мы видим, что есть повторные случаи. И эти случаи могут быть тяжелыми. Мы моделируем вот такую естественную “ревакцинацию” через вакцинацию. Только в процессе естественной встречи с возбудителем вы заболеете. А вакцинация не сопровождается болезнью”, – пояснил Лапий.

По его словам, на сегодняшний день “нет данных, что вакцинация может предотвращать инфицирование”. Однако есть данные, что вакцинированные от COVID-19 люди болеют легче в случае заражения коронавирусом.

“На сегодняшний день нет данных, что вакцинация может предотвращать инфицирование и так влиять на циркуляцию вируса. Сейчас этот вопрос отслеживается. Мы знаем, что в группе вакцинированных болеют меньше и болеют легче. Но если она даже и влияет на циркуляцию вируса, то сейчас цели создать коллективный иммунитет с помощью вакцины нет. В условиях дефицита вакцины главная задача – защитить тех, кто является критическим для оказания медпомощи и тех, кто рискует тяжело заболеть”, – отметил Лапий.

Он уточнил, что вакцина от коронавируса не разрешена детям, которые “хотя и легче болеют, но являются важными в распространении вируса”.

“А без вакцинации детей мы вряд ли можем сильно повлиять на циркуляцию вируса”, – сказал Лапий.